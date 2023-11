(Di venerdì 17 novembre 2023) Milano, 17 nov. (Adnkronos Salute) - Sono in aumento iindal 9 al 15 novembre si registrano 34.314contagi, il 26,1% in più rispetto allaprecedente. E' quanto emerge dal monitoraggiole della Cabina di regia ministero della Salute-Istitut

Eurozona - Draghi risorge : “Recessione entro fine anno” - il web : “Riecco riecco l’astrologo - voleva far fallire la Russia con le sanzioni e vaccinare tutti per il Covid e invece ha fatto fallire Italia e Ue”

Covid - variante Eris dominante in Italia : sintomi e quanto è differente dall’influenza

Covid - variante Eris dominante in Italia : sintomi - differenze con l'influenza - quali farmaci prendere. La guida

Covid - aumentano i casi in Italia (del 26%) : dalle reinfezioni alla febbre - il focus sulla variante Eris

Covid : in Italia 34.314 nuovi casi - +26 - 1% nell'ultima settimana

Covid : in Italia 34.314 nuovi casi - +26 - 1% nell'ultima settimana

Stabili le reinfezioni Sono in aumento i contagi e i mortiin. Secondo il bollettino settimanale diffuso dal ministero della Salute, i nuovi casi di positività al virus sono 34.319 ...

Covid, Eris è la variante prevalente in Italia. Come riconoscere i sintomi RaiNews

Milano, 17 nov. (Adnkronos Salute) - Sono in aumento i casi Covid in Italia. Nella settimana dal 9 al 15 novembre si registrano 34.314 nuovi contagi, ...Milano, 17 nov. (Adnkronos Salute) - L'incidenza di casi Covid diagnosticati e segnalati in Italia nel periodo 9-15 novembre ...