Cosa è successo in F1 e perché sono state sospese le FP1 a Las Vegas | la classifica in quel momento

(Di venerdì 17 novembre 2023) È durata poco meno di dieci minuti la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las2023, valido come ventunesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’inedito e controverso Strip Circuit ha infatti fallito il primo test del fine settimana, a causa di un tombino che ha danneggiato il fondo di alcune vetture tra cui la Ferrari di Carlos Sainz. Lo spagnolo della Rossa, dopo il forte impatto, non è riuscito nemmeno a riportare la macchina ai box dovendo fermarsi in pista. “Abbiamo danneggiato completamente la monoscocca, il motore, la batteria. Penso che sia semplicemente inaccettabile. Non penso nemmeno Sainz prenderà parte alla FP2“, ha dichiarato il team principal Frederic Vasseur. In base alle prime indicazioni della FIA, sarebbe crollata con il passaggio delle monoposto la cornice di cemento attorno al tombino. La bandiera rossa ...