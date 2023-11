Cosa c’è dietro l’accordo sul grano tra Russia e Cina

Leggi su formiche

(Di venerdì 17 novembre 2023) La terza edizione del Belt and Road Initiative forum ha rappresentato un’occasione d’oro per il presidente russo Vladimir Putin. In quel contesto il presidente russo è riuscito non solo a picconare il contesto di pesante isolamento diplomatico in cui la Federazione Russa versava in seguito all’invasione dell’Ucraina nel febbraio del 2022, ma anche ad assicurare un’imponente fornitura di materie prime verso la Repubblica Popolare Cinese, e in particolar modo di quelle materie prime il cui export era crollato a picco dopo l’imposizione delle sanzioni occidentali in risposta all’avvio della cosiddetta “Operazione Militare Speciale”. “Oggi abbiamo firmato uno dei più grandi contratti nella storia dellae dellaper quasi 2,5 trilioni di rubli (equivalenti a circa 25,7 miliardi di dollari) per la fornitura di cereali, legumi e semi oleosi per 70 ...