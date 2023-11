Cortona | è in partenza la riqualificazione del parco pubblico di Mercatale

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il borgo si rifa il look con 150mila euro: lavori nell'area verde, copertura del bocciodromo e azioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Il borgo si rifa il look con 150mila euro: lavori nell'area verde, copertura del bocciodromo e azioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Cortona, è in partenza la riqualificazione del parco pubblico di ... LA NAZIONE

Cortona, al via il cantiere di via Lauretana: 440mila euro dal Pnrr per ... LA NAZIONE

Il borgo si rifa il look con 150mila euro: lavori nell’area verde, copertura del bocciodromo e azioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche ...Per Autentico Hotels i due riconoscimenti rappresentano un'importante pietra miliare nella continua ricerca dell'eccellenza ...