Corsa campestre Exploit a Osimo Bedini si avvicina alla Nazionale e agli Europei

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nicolòdel Parco Alpi Apuane - Team Ecoverde Cetilar è secondo nella categoria under 23 al 'Cross Valmusone' di, aumentando le possibilità di entrare nella squadra. Altri atleti ...

Cross de Pradèla: a Sondalo parte una nuova edizione della corsa ... Alta Rezia News

In arrivo a Cassino i Campionati Italiani di Corsa Campestre “Festa del Cross” FrosinoneToday

La Fratellanza Modenese ha partecipato con successo alla quinta e penultima prova del Campionato provinciale Unitario di corsa campestre, confermando la leadership nella classifica generale e giovanil ...Il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar ha trascorso un fine settimana di grandi soddisfazioni, con Nicolò Bedini che ha ottenuto un ottimo secondo posto come Under 23 e buone prove per Luca Rus ...