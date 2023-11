Corriere dello Sport – Genoa | blindato Gudmundsson | ufficiale il rinnovo

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 17 novembre 2023) 2023-11-17 13:58:30 Arrivano conferme dal CdS: GENOVA – Buone notizie per ile mister Gilardino: Albertha rinnovato il suo contratto con il club rossoblù. L’attaccante islandese, in questa prima parte di stagione, è stato senz’altro il valore aggiunto delgrazie alle 5 reti in 12 presenze di campionato (e altri 2 gol in Coppa Italia), tanto che il club ligure ha voluto blindarlo con un nuovo contratto fino al 30 giugno 2027., il comunicato delIl club rossoblù ha ufficializzato con questo comunicato ildi: “IlCFC comunica di aver esteso l’accordo con Albertfino al 2027. Il calciatore islandese prosegue la sua avventura in ...