Corrado Augias dice sì alla proposta dell’ad Rai Roberto Sergio | condurrò l’ultima stagione de “La Gioia della Musica”

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto. A 88 anni e mezzo devo lavorare in posti e con persone che mi piacciono, e questa Rai non mi piace”, così lo scorso 6 novembrespiegava a Cazzullo sul CorriereSera la decisione di lasciare il servizio pubblico. “In Rai oggi vedo troppa improvvisazione, oltre a troppi favoritismi”, affermava l’autore di Telefono Giallo che ricorda l’entrata a Viale Mazzini con concorso nel 1960 (“quinto su 110”). E no, le cose non sono cambiate:sarà su La7 dove condurrà un programma settimanale in prima serata, dopo la strisciaGruber, intitolato La torre di Babele. Nella prima puntata dimbre subito un super ospite: Alessandro Barbero. Quello che è cambiato è che il rapporto con la Rai non è chiuso. ...