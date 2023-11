Cooperativa In Cammino | “Sinergie con il territorio per il futuro dei giovani e della Valle”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Una realtà fortemente radicata sulBrembana, in grado di ascoltare le necessità espresse o latentipopolazione e di formulare risposte innovative lungo tutta la vita di una persona. LaIndi San Pellegrino Terme compie 30 anni e il 2023 diviene un momento di grande festa per guardare al domani: “Sviluppiamo progetti innovativi per attrarre ie per far sì che restino nella”, afferma Danila Beato, Direttore generale dell’impresa sociale. Dal 1993: pillole di storia Lasociale inè nata il 14 giugno del 1993 a San Pellegrino, da un processo di generosa gemmazioneServire di Bergamo, con ...