“Controlli ogni 48 ore” | Veronica Peparini rompe il silenzio sulla gravidanza difficile

(Di venerdì 17 novembre 2023)e Andreas Muller sono tornati a parlare dellagemellare della ballerina che, come svelato di recente, sta avendo alcune complicazioni. La coppia ha scelto di raccontare quello che sta attraversando su Instagram, con una storia nella quale ha spiegato più nel dettaglio che cosa succede. “Abbiamo sempre ribadito e ci teniamo a sottolinearlo ancora perché è compito di chi ha visibilità fare queste cose, che le gravidanze gemellari sono gravidanze che vanno seguite da specialisti”, hanno esordito nella storia, identica, postata sui profili di entrambi. I due avevano svelato di aspettare due gemelle poche settimane fa a Verissimo: annuncio seguito, pochi giorni dopo, dalla comunicazione che l’ultima visita di controllo non fosse andata bene. Poi, la coppia ha proseguito: La nostra è una ...

