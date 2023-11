Controlli in centro | Sequestrati 250 articoli contraffatti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nell’ambito deiper la prevenzione e repressione del commercio ambulante abusivo, personale del I gruppoStorico della Polizia di Roma Capitale, nella giornata di giovedì 16 novembre, ha effettuato 5 sequestri penali e 4 sequestri amministrativi, in zona Ponte Sant’Angelo/Lungotevere Tor di Nona. Si tratta di circa 250di merce contraffatta e non a norma e di oggettistica di vario genere, perlopiù borse, cinture, portafogli, giocattoli,di telefonia mobile e stampe. Iproseguiranno nei prossimi giorni. È quanto si legge in una nota della Polizia Locale di Roma Capitale. (Com/Red/Dire)