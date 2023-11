Concorsopoli di Benevento | il Pd “scarica” il suo sindaco vincitore e attacca Clemente Mastella | “Pagina indecorosa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ladella Provincia dipresieduta dal mastelliano Nino Lombardi, 5 posti a tempo indeterminato su 12 vinti da sindaci e amministratori locali, scatena una durissima, e per certi versi sorprendente, reazione politica. È quella del gruppo Pd diche in un comunicato definisce la vicenda descritta da IlFattoquotidiano “unadella politica locale, che lede l’autorevolezza delle istituzioni e mina ancor più la credibilità di una certa classe dirigente”. E pazienza se tra i cinque vincitori del concorso, per lo più di estrazione mastelliana, c’è anche undem, l’architetto Pasquale Pisano, primo cittadino di San Martino Valle Caudina e presidente dell’Asi di Avellino. Che proprio domani, sabato 18 novembre, indosserà la fascia tricolore ...