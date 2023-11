Concorso Università di Ancona | Assunzioni per Professori

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 17 novembre 2023) Presso l’diè stato annunciato l’apertura di unPubblico finalizzato alla selezione di 1 Professore di prima fascia, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali.diperL’indirà la procedura di chiamata per occupare una posizione di professore universitario di prima fascia, come previsto dall’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. La posizione è nel settore concorsuale 07/C1 – Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, disciplinare AGR/09 – Meccanica agraria, presso il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali. Per ottenere informazioni dettagliate sul bando, gli interessati possono consultare il sito ...