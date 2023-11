Concorso nazionale Mastro Panettone | sul podio il pasticciere Pompilio Giardino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora sulildi Ariano Irpino,. Questa volta conquista due primi posti nel. Ha conquistato il gradino più alto delnella categoriaClassico e in quellaal Cioccolato. La gara è andata in scena a Bari. Ilè giunto alla settima edizione. “è ormai al top a livello. Possiamo dire, senza tema di smentita, che è ilpiù temuto in queste competizioni – afferma il presidente di Confartigianato Avellino e Confartigianato Campania, Ettore Mocella – ...