Concorso Cardarelli di Napoli | Assunzioni per Dirigenti

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 17 novembre 2023) Presso l’Ospedalediè indetto unPubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto con durata quinquennale di dirigente medico, disciplina di ematologia.diperL’Ospedalediha lanciato un avviso pubblico per avviare la procedura di selezione del direttore della Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di ematologia. Questa selezione avverrà mediante la valutazione dei titoli presentati dai candidati, seguita da un colloquio mirato a valutare le competenze e l’esperienza specifica nella disciplina dell’ematologia. Il ruolo offerto è quello di direttore della U.O.C. di ematologia e comporta un incarico quinquennale. Questa posizione ...