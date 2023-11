Concorsi scuola 2023 | perché così pochi posti per ciascuna classe di concorso?

(Di venerdì 17 novembre 2023), sono in fase di pubblicazione due bandi. Uno riguardadi infanzia e primaria, per 9.61sia comuni che di sostegno, uno riguarda lasecondaria di primo e secondo grado, siacomuni che sostegno. Iin totale sono 30.216 ma suscettibili di integrazione. L'articolo .

Nuovi concorsi scuola - 30.216 posti ma c’è già autorizzazione per incremento. Quali classi di concorso avranno più posti

Nuovi concorsi scuola : riserva posti per chi ha tre anni di servizio - preferenza genere a pari punteggio - donne in gravidanza o allattamento. LE NOVITA’

Concorsi scuola 2023 - bandi previsti nell’ultima decade di novembre. 30 giorni di tempo per presentare la domanda

Concorsi scuola 2023 - quali saranno gli argomenti della prova scritta sia per infanzia primaria che secondaria [VIDEO]

Concorsi scuola saranno due - con circa 50mila posti. E i posti per i trasferimenti dei docenti di ruolo?

Concorsi scuola in arrivo - il 2023/24 vale come terza annualità di servizio? [VIDEO]

I docenti disecondaria di primo e secondo grado che alla data di entrata in vigore della ...scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai...

Concorsi scuola in arrivo, il 2023/24 vale come terza annualità di servizio [VIDEO] Orizzonte Scuola

