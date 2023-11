Concorsi alla Provincia | Noi Di Centro | “Cultura del sospetto e odio politico | ma il Pd scivola nell’incoerenza”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“delsi sono mescolate nelle ultime ore in un becero tentativo di gettare ombre su alcune procedure concorsualidi Benevento: è evidente che non c’è nessun altro scopo che provocare danni d’immagine ad un partito, ad un leader e ad una classe dirigente, istillando veleni e disseminando illazioni e congetture. Davvero uno sporco gioco”, così in una nota il segretariole di NdC Carmine Agostinelli. “E’ evidente che tutti coloro che si sentono lesi da questa campagna di stampa, si difenderanno nelle sedi competenti e che le decisioni della giustizia amministrativa rispetto al complesso tema dei meccanismi per le graduatorie saranno applicate, senza remore. Ma sotto il profilo ...

Concorsi scuola - scatta il conto alla rovescia. Firmati i decreti per lo svolgimento. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Venerdì 27 ottobre alle 14 : 30

DIRETTA | Concorsi scuola - scatta il conto alla rovescia. Firmati i decreti per lo svolgimento. QUESTION TIME con Cannas

Nuovi concorsi scuola : riserva posti per chi ha tre anni di servizio - preferenza genere a pari punteggio - donne in gravidanza o allattamento. LE NOVITA’

... troppe risposte non date e il problema dei precari non risolto sono le ragionibase della ... "Tra l'altro, con i primipubblici banditi dopo tanti anni per quasi 50 figure professionali, ...

Concorsi docenti, chi partecipa al primo può partecipare anche al prossimo del 2024 [VIDEO] Orizzonte Scuola

Bando concorso PNRR secondaria: informativa del Ministero sui ... FLC CGIL

Concorso straordiniario ter docenti in arrivo per il settore scuola. È pronto il bando per circa 21mila posti tra comuni e sostegno: le informazioni sulla presentazione della domanda saranno ...Morgan ha fatto discutere durante il quarto live di X Factor. Al centro del dibattito le sue invettive a colleghi musicisti e giudici ...