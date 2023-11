Con una “manita” l’Italia supera la Macedonia

(Di venerdì 17 novembre 2023)soffre anche troppo, ma vince contro ladel Nord. Gli azzurri cominciano con un brivido: al 3? Chiesa subisce un pesante fallo e sembra quasi debba uscire per infortunio. Per fortuna nulla di grave, l’attaccante della Juve riprende senza problemi. Al 6? uno squillo di Elmas, ma nulla di che. Al 7? un bel tiro da fuori di Chiesa. Al 13? il guardalinee annulla giustamente un goal a Raspadori. Al 16? Dimitrevski neutralizza un bel tiro di Chiesa. Nulla può al 16?, quando, su cross di Raspadori, Darmian si inserisce e la mette dentro. Al 24? Chiesa di nuovo vicino al goal con un potente tiro dalla distanza. Al 29? ancora Chiesa pericoloso, la difesa macedone si salva in calcio d’angolo. Al 36? Darmian avrebbe un’altra occasione, ma spreca. Al 39? l’arbitro punisce con il rigore un mani in area macedone. Jorginho sul dischetto fa i conti ...

Compralo subito in sconto su Amazon Monitor Philips Evnia: le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a rubafrequenza di aggiornamento di 240 Hz e un display Full HD 16:9, il ...

Monica Bellucci: «L’amore con Tim Burton Un’anima bellissima. Ecco cosa non manca mai in casa mia» Sette del Corriere della Sera

Zverev vince, ma saluta Torino: Rublev ancora ko Sky Sport

perché non scegliere una battuta più efficace e meno rischiosa Perché non metterlo dentro e basta come la situazione la posta in palio richiedono Ma lui ha tirato senza un perché. E che le gare con ...Una ragazza di 20 anni sarebbe stata prima drogata e poi abusata sessualmente da un uomo di 28 anni che avrebbe ripreso tutto con il cellulare In quei momenti Guerriau avrebbe iniziato a farle delle ...