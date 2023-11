Comprare casa all’asta? Arriva Simplex Domus | la startup che ti aiuta a scovare gli affari

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 novembre 2023) Siamo un popolo di navigatori, poeti e… proprietari di. Secondo l’ultimo rapporto Censis, riferito al 2022 “per il 92% degli italiani laè un rifugio sicuro e il 54% vorrebbere figli o nipoti ad acquistarla, perché l’immobile di proprietà resta la pietra angolare della sicurezza economica e esistenziale“. Tuttavia, acquistare un appartamento rappresenta un impegno importante, spesso insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle più giovani. «È un mercato sempre più complesso, con prezzi in crescita e mutui a livelli che non si vedevano da 20 anni. Eppure, c’è un sistema per riuscire ain maniera intelligente e proficua: sono le aste immobiliari.un immobilevuol dire risparmiare fino al 50% sui normali prezzo di ...