Commento al Vangelo del 17 Novembre 2023

Leggi su fattidipaese

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il brano delsecondo Luca, capitolo 17, versetti 26-37, ci presenta l’insegnamento di Gesù sulla sua seconda venuta o sulla fine dei tempi. Questo passo richiama l’attenzione su un evento imminente, in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà in modo inaspettato, così come accadde nei giorni di Noè e Lot. La parabola di Noè e del diluvio e l’esempio di Lot e la distruzione di Sòdoma sono usati da Gesù per sottolineare la necessità di vigilanza e preparazione. Nella routine quotidiana della vita, con le sue occupazioni e le sue distrazioni, la venuta improvvisa del Figlio dell’uomo può cogliere le persone impreparate. La riflessione su questo passo può spingerci a considerare la nostra attitudine nei confronti della fede e della spiritualità. Viviamo spesso le nostre vite immersi nelle routine quotidiane, affaccendati nelle preoccupazioni materiali e nelle ...