Come migliorare il cash flow dell’azienda e aumentare la liquidità

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 17 novembre 2023) Se c’è un indicatore chiaro che fornisce dati sulla solidità di un business è la sua. Fino a qualche anno fa per le attività ottenere un prestito o un fido non era complicato, ma negli ultimi anni sembra che l’imbuto sia sempre più stretto e le banche siano sempre più restie e diffidenti a concedere prestiti. Entra in gioco una possibilità che molti non conoscono, ma che può fare la differenza: si tratta della fideiussione assicurativa, una sorta di garanzia fornita da una compagnia assicurativa per tutelare entrambe le parti. La fideiussione assicurativa è un tipo di garanzia fideiussoria offerta da una compagnia o da un intermediario finanziario per coprire eventuali perdite o obblighi finanziari di una delle parti coinvolte in un contratto o in una transazione commerciale. Perché laè così importante Nel linguaggio business ...