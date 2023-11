Come l’industria cinematografica nigeriana sta scalando le classifiche mondiali

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nollywood,, sta rapidamente diventando un fenomeno globale e guadagnando posizioni su posizioni nel panorama della film industry mondiale. Dalle sue modeste origini nel 1992 al suo attuale status di industria di maggior successo e influenza al mondo, Nollywood sta cambiando il modo di vedere il cinema, non solo in Africa., infatti, è seconda solo a Bollywoodnumero di film prodotti, sebbene,scrive Kechi Nomu all’interno del libro della collana The Passenger (Iperborea) dedicato alla Nigeria «abbia origini e caratteristiche molto diverse. Nasce in videocassetta prima che al cinema, ama il kitsch, non bada alle convenzioni e ha un unico scopo: intrattenere». Nollywood ...