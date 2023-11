Colombia-Brasile | Carlos Augusto come all’Inter | la formazione ufficiale

(Di venerdì 17 novembre 2023)si sfidano a Barranquilla per il quinto match valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Persolo panchina, di seguito le scelte ufficiali del Commissario Tecnico, Fernando Diniz., FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Machado; Uribe, Castano, Carrascal; James Rodriguez, Borré, Luis Diaz.In panchina: Montero, Mier, Cuesta, Mosquera, Borja, Lerma, Rios, Campaz, Asprilla, Cordoba, Sinisterra, Hernandez.Allenatore: Nestor Lorenzo(4-2-3-1): Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel, Renan Lodi; André, Bruno Guimaraes; Raphinha, Rodrygo, Vinicius; Martinelli.In panchina:Allenatore: Fernando Diniz Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

Notte di match in Sudamerica, con le gare di qualificazione al prossimo Mondiale. Alle 1:00 italiane, Colombia e Brasile si sfidano a Barranquilla per la quinta giornata del ...Colombia – Brasile: ecco le formazioni ufficiali della sfida della quinta giornata del girone CONMEBOL di Qualificazioni Mondiali 2026 in programma alle 01.00 All’Estadio Metropolitano Mélendez di ...