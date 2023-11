Classifica FIMI | Salmo & Noyz Narcos ancora in cima negli album | Guccini è secondo | Pausini quindicesima Holden di Amici debutta nono nei singoli

(Di venerdì 17 novembre 2023)adLarelativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 10 al 16 novembre 2023 parte da due certezze:si mantengono alla #1 deglicon Cvlt, mentre Everyday di Takagi; Ketra, Shiva, Anna e Geolier conferma la leadership nei, dove– in gara ad– ècon Dimmi che non è un addio. Ecco tutti gli aggiornamenti.– IAl primo posto si è riconfermata Everyday per la quinta settimana consecutiva, seguita sul podio da Si No Estas di Iñigo Quintero (+3) e Che T’o Dico a Fa’ di Angelina Mango (+3). ...

Seconda settimana alla numero uno nella classifica album italiana Top Of The Music di Fimi-Gfk per "CVLT" il joint album di SALMO & NOYZ NARCOS.Il nuovo album di Francesco Guccini, "Canzoni da osteria", debutta al secondo posto della classifica di vendita per dischi e vinili.