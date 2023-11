Civitavecchia | dal Comune i contributi per le attività scolastiche

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 novembre 2023), 17 novembre 2023 –È stato pubblicato l’Avviso pubblico per la “concessione di“una tantum” destinati ade/o iniziative specifiche in area culturale ed educativa” per gli Istituti Comprensivi Statali, con preferenza per le Scuole d’Infanzia. “Dopo tanti anni, finalmente l’Amministrazione comunale ditorna concedereper leall’interno delle scuole. C’è stato un grande lavoro da parte degli Uffici per raggiungere questo risultato” ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Simona Galizia, visibilmente soddisfatta, “anche in sinergia con il vicesindaco Magliani, grazie al quale siamo riusciti a ristrutturare diversi istituti che ne avevano bisogno da tempo. Siamo contenti perché molto lavoro è stato fatto e tanto ancora se ...