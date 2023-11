Cina e Giappone cercano di ricucire i legami

... ma anche per l'Europa, gli Stati Uniti, il Canada, il, la, la Corea del Sud, Singapore e Taiwan, con prospettive di espansione anche nei paesi sudamericani. Attualmente, tre quarti ...

Cina vs Giappone, va in scena l'inversione dei ruoli We Wealth

Cina-Giappone: Xi, devono coesistere e gestire le loro differenze Borsa Italiana

La Cina arriva in Europa. Nonostante questo però il colosso asiatico potrebbe incontrare non poche difficoltà.Gli amanti e gli appassionati del Giappone potranno immergersi nella tipica atmosfera ... mostra personale in Italia di Wang Guangyi (nato a Harbin in Manciuria, nella Cina settentrionale, nel 1957, ...