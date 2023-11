Cile | ufficiali le dimissioni del ct Berizzo

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 novembre 2023) La decisione di Eduardodi dimettersi dal ruolo di commissario tecnico della nazionale. I dettagli Dopo il pareggio delnella notte contro il Paraguay, il ct Eduardohazzato in conferenza stampa le sue. PAROLE – «Ho appena parlato con il presidente e ho espresso il desiderio di lasciare l’incarico. I risultati non sono stati quelli attesi e bisogna saperlo riconoscere. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con me e i giocatori che si sono impegnati in questo percorso. Le possibilità di qualificarsi esistono e sono intatte. È stato un onore guidare la Nazionale».