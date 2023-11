Ciambellone cioccolato e noci | preparalo per Natale è buonissimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ilè uno di quei dolci irresistibili, almeno per me e per la mia famiglia! Ammetto che non sia una torta propriamente dietetica, ma profuma di focolare, di calore e di allegria e di tanto in tanto è bene trasgredire alle rigide norme di una dieta ferrea, togliendoci uno sfizio tanto goloso. L’impasto è a base ditostate e gocce di. Ha un sapore rustico, contadino, rotondo e pieno che si sposa in maniera speciale con la copertura difuso. È facilissimo da preparare soprattutto se disponiamo di una planetaria. Se vogliamo utilizzare lo sbattitore, comunque, non troveremo nessuna difficoltà, badiamo solo di lavorare bene il burro e lo zucchero a lungo per ottenere una crema corposa, prima di procedere con gli altri ingredienti. Una ...