Chi sono le presentatrici di QVC ?

(Di venerdì 17 novembre 2023) Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dellee conduttrici della nostra TV e arriviamo alledi QVC come le chiamano loro le “presenters”. QVC è un canale di shopping arrivato in Italia nel lontano 2010 e trasmette 364 giorni all’anno per ben 17 ore televendite. Per fare questo ha bisogno di in folto e agguerrito team di, conosciamole una per una (fonte https://www.qvc.it/tv/presenters.html). Marianna Acierno Marianna Acierno, originaria di Salerno (dove è nata nel 1991) è nota per essere statat una corteggiatrice di Uomini e Donne programma nel quale cortetggiò Paolo Crivellin nel 2015, il tronista che poi decise di lasciare il programma con Angela Caloisi, un’altra corteggiatrice. Dopo quell’esperienza Marianna si è allontanata dal mondo dei realityy e ha trovato un nuovo amore ...