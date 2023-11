Chi è il Devil? Ecco i pronostici di Full Gear 2023 di All About Elite!

(Di venerdì 17 novembre 2023) Manca sempre meno a, il prossimo pay per view della AEW che si terrà nella splendida cornice del Kia Forum di Los Angeles. Si tratta di uno show ricco di aspettative dove scopriremo molto probabilmente chi si cela dietro la maschera delHimself e non solo. Tony Khan ha rincarato la dose annunciando che una top star firmerà con la All Elite Wrestling proprio in occasione dell’evento che si terrà sabato notte. La puntata di AllElite L’episodio di questa settimana di AllElite è stato interamente dedicato aidi, con una menzione speciale anche in merito alle questioni delHimself e del colpo messo a segno dalla AEW. Vi ...

Chi è The Devil - in AEW?

Lasciando di stuccostava osservando la "morte esplosiva" della stella. Qualcosa, insomma, che ... al nome ufficiale " At 2022tsd " affianca un soprannome zoologico: the Tasmanian, "il ...

Chi è The Devil Sfumano due ipotesi The Shield Of Wrestling

Chi è The Devil, in AEW Zona Wrestling

The Devil rimane una figura misteriosa in AEW, ma la lista dei candidati che potrebbero celarsi dietro la sua maschera si sta restringendo.La teoria su CM Punk Nonostante sia stato licenziato dalla AEW dopo All In, dopo aver creato l’ennesimo casino nel backstage della compagnia di Jacksonville, c’è chi crede fortemente che “Devil” possa ...