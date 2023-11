Che duello tra Morgan e Dargen D' Amico | Che c***o me ne f***e Venduto

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ieri sera si è concluso il quarto live di X Factor. Una doppia eliminazione, uno scambio continuo di battute taglienti. Re della puntata è statoche, forse deluso per aver perso ben due concorrenti, non si è trattenuto e ha detto tutto quello che pensava senza girarci tanto intorno. Se le polemiche da una parte hanno tenuto i telespettatori incollati alla tv, dall'altra l'estrema sincerità del giudice nell'esternare le sue opinioni non è stata digerita da tantissimi utenti che, sui social, gli hanno puntato il dito contro. Quasi all'inizio della puntata, a tirarlo in ballo è statoD'. "Io guardo l'artista, lo rispetto, anche se non apprezzo il genere che fai. Secondo me tu hai un ruolo molto importante e il ruolo è quello di insegnare il rispetto per la musica e il rispetto in generale", ha detto il rapper. ...