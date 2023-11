ChatGpt silura il cofondatore Altman | nomina Ad ad interim

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 17 novembre 2023) Terremoto ai vertici di OpenAI, la società che ha sviluppato: ile amministratore delegato Samè stato improvvisamente estromesso.Secondo quanto recita un comunicato, la decisione è stata presa a seguito di un processo di revisione avviato dal Cda "che ha concluso che non è stato costantemente sincero nelle sue comunicazioni con il direttorio, intralciandone la capacità di esercitare le sue responsabilità. Il Cda - si legge - non ha più fiducia nella sua capacità di continuare a guidare OpenAI". Per questo, con effetto immediato, gli subentrerà quale amministratore delegato (Ceo) adMira Murati, attuale direttore dello sviluppo tecnologico della società.