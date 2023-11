Cgil e Uil in piazza per lo sciopero generale | “Adesso basta” Assenti Conte e Schlein

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 novembre 2023) “”, questo è il grido die Uil per lodi oggi, venerdì 17 novembre. Una protesta contro la manovra e le politiche economiche del governo Meloni, che si è allargata dopo lo scontro con l’esecutivo e il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, che ha deciso di precettare la mobilitazione per i trasporti, con una riduzione a quattro ore. Alla manifestazione dei sindacati, prevista indel Popolo a Roma, quasi certamente non parteciperanno i leader di Movimento 5 Stelle e Pd, Giuseppeed Elly. Lodie Uil Lodurerà otto ore a livello nazionale per pubblico impiego, scuola, ...