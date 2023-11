Centro per i rimpatri di via Corelli | falsi i protocolli del gestore con onlus e associazioni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 novembre 2023) Francesca De Masi è vicepresidente di BeFree, cooperativa sociale di Roma contro tratta, violenze, discriminazioni. Quando è stata contattata da due giornalisti di Altreconomia per un’inchiesta suldel Cpr di viaa Milano, dopo un primo attimo di comprensibile stupore, ha stilato una nota in cui si dice “indignata” per l’esistenza di un “fantomatico protocollo di intesa con l’entedel Cpr di Milano, che noi non avremmo mai potuto firmare, perché siamo fortemente critiche nei confronti della stessa esistenza di queste strutture”. La società Martinina srl, nella documentazione tecnica inviata alla prefettura di Milano per aggiudicarsi l’appalto da oltre 1,2 milioni di euro per la gestione della struttura, avrebbe inseritosiglati con realtà esterne che, come quello attribuito alla ...