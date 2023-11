Catania-Turris sabato 18 novembre 2023 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici | convocati Lucarelli con Livieri e Di Carmine

L'allenatore delCristiano Lucarelli ha convocato ventiquattro calciatori per la sfida alla, in programma domani alle ore 14.00 allo stadio "Angelo Massimino" e valevole per la quattordicesima giornata ...

Catania-Turris, Lucarelli: “Sensazioni positive. Mi aspetto un atteggiamento diverso” Mediagol.it

Catania-Turris dove vederla: Sky, Now o Rai Canale tv, diretta streaming, formazioni Goal Italia

Editoriale di oggi che si apre con un focus sul girone C, in particolare sul periodo difficile che sta attraversando la Turris. La formazione biancorossa, che si è posta come ...Classifica molto, molto deficitaria e gara fissata alle ore 14:00 di sabato, non esattamente un orario comodo per tanti tifosi. La gente di Catania, però, si prepara a rispondere presente senza indugi ...