Caso scommesse | gli avvocati di Florenzi | “Ecco cosa è stato contestato”

Caso scommesse - Gravina : “Florenzi? Per ora non ci sono condizioni per preoccuparsi”

Gravina sul caso scommesse : 'Florenzi? Non ci sono le condizioni per preoccuparsi'

Da ilnapolista.it alessandro florenzi Puntale come un orologio svizzero, ildeflagra una seconda volta in piena sosta delle nazionale. Nel turno precedenti gli inquirenti entrarono dentro Coverciano per chiedere informazioni a Zaniolo e Tonali. Da lì in ...

Caso scommesse, non è finita: spunta Florenzi Sport Mediaset

Caso scommesse, indagato anche Florenzi: l'inchiesta si allarga Tuttosport

Entrano nel vivo da domani le ATP Finals 2023. Si va infatti alla fase ad eliminazione diretta: ecco le semifinali, con due sfide mostruose al Pala Alpitour che vedono coinvolti i primi quattro giocat ...AGGIORNAMENTI - “Per quello che sappiamo fino ad oggi la Procura di Torino non ha contestato nulla per quanto riguarda scommesse sul calcio e Florenzi ... Il nostro ordinamento prevede in questi casi ...