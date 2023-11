Caso Saguto | l' ex giudice resta in carcere | Corte appello rigetta ricorso legali

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Palermo, 17 nov. (Adnkronos) - L'exSilvanainSilvana. Lo ha deciso lad'di Caltanissetta che hato i ricorsi per l'incidente di esecuzione deidegli imputati.no in cella anche il marito di, Lorenzo Caramm e l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara ex amministratore giudiziario. Mentre sarà rimesso in libertà il docente Carmelo Provenzano. L'exha lasciato nei giorni sorsi è stata trasferita dalPagliarelli a Roma, per ragioni di sicurezza. Il legale dell'ex, l'avvocato Ninni Reina si è rivolto al tribunale di sorveglianza di Palermo per chiedere la ...