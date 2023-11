Case occupate | ladre in carcere | armi agli agenti | cosa ha deciso il governo sulla sicurezza

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 17 novembre 2023) Un miliardo e mezzo di euro per i rinnovi contrattuali del personale in divisa e un pacchetto di norme che introduce nuovi reati e ne aggrava le pene per altri. La stretta delè concreta e riguarda diversi ambiti: dal terrorismo alle truffe, passando per le rivolte nei Cpr e le violenze contro le forze dell’ordine. Il disegno di legge è stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri, un giro di vite accolto con entusiasmo dal premier Giorgia Meloni: “Sono orgogliosa delle misure approvate. Senzanon c’è libertà, non c’è protezione sociale, non c’è crescita economica”. Una delle norme più criticate da parte dell’opposizione c’è quella che rende non più obbligatorio ma facoltativo il rinvio dell’esecuzione della pena per le donne condannate quando sono in stato di gravidanza o sono ...