(Di venerdì 17 novembre 2023) Ieri il governo ha approvato un decreto sicurezza che prevede norme più restrittive contro le, un problema molto sentito soprattutto al sud e nelle grandi città anche del nord. Non esistonoufficiali su quanti siano gli immobili inoccupati abusivamente. Alcune stime risalenti al 2018, le più attendibili, parlano di circa 50mila abitazioni, concentrate soprattutto nei grandi centri urbani. Stando ai dati di Confedilizia ci sono città con un numero maggiore di casi ma il fenomeno è assolutamente nazionale. Nella sola Roma sono quasi 12mila gli occupanti abusivi in 6.834 appartamenti di proprietà dell’edilizia pubblica. Sono 92 invece gli stabili di cui 66 a uso abitativo. A Catania, per esempio, sono circa un centinaio le ...

... il Ciss Cusio non avrà iper esistere e verrebbe accorpato e assorbito da un altro ... E si potrebbero e dovrebbero creare servizi "satelliti" delledella Salute e di Comunità in alcuni ...

Case: i numeri delle occupazioni abusive in Italia Panorama

Cambiano i numeri telefonici della Casa della Comunità di ... Ausl Romagna

Tra il 2018 e il 2023 i numeri riguardanti gli immobili occupati abusivamente in Italia sono rimasti pressochè invariati. Già 5 anni fa erano stati presi provvedimenti per contrastare tale abuso. Oggi ...La sconfitta di Poggibonsi ha accentuato il mal di trasferta dell’Orvietana. I biancorossi hanno forse il rendimento più opposto tra gare in casa e in trasferta di tutto ...