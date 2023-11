Caro Porro | armi “private” a noi poliziotti? Ti spiego perché è giusto

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 17 novembre 2023), esprimiamo soddisfazione per quanto approvato dal governo circa il porto di arma non di ordinanza anche per gli Agenti di PS. L’11 ottobre 2017 portai in piazza Montecitorio durante una manifestazione di Italia Celere la bozza di DDL Ordine e Sicurezza Pubblica che poi fu depositata presso la Camera dei Deputati nel luglio 2018 da una forza politica all’epoca all’opposizione ed oggi al governo. La proposta di Disegno di legge recava alcune innovazioni tra cui quella di permettere un agevole porto dell’arma fuori dal servizio anche agli Agenti di Pubblica Sicurezza, misura fino a qualche giorno fa permessa solo agli Ufficiali di P.S. ed ai magistrati. Scelsi la via dell’innovazione normativa subito dopo le dichiarazioni dell’allora Capo della Polizia Alessandro Pansa a margine dei gravi attentati in Francia al Bataclan. Nell’occasione il ...