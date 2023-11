Carne sintetica | Vaccari Pd a Notizie com | “Legge bluff in vista delle europee L’Ue avvierà procedura di infrazione”

Leggi su notizie

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Una”. Secondo Stefano, capogruppo Pd in Commissione agricoltura alla Camera, lache vieta lain Italia non porterà a nulla. “Di fatto ad oggi lacoltivata e tutti i derivati non si possono né produrre né commercializzare nel nostro Paese, perchéancora non si è pronunciata come fa su tutti i nuovi cibi, dopo gli approfondimenti che riguardano la salubrità, la tracciabilità dei prodotti, l’impatto ambientale ed altri parametri”, aggiunge. Interdi.com a Stefano(Pd) (Ansa Foto) –.comL’Unione europea non ha fatto ancora le verifiche necessarie, quindi secondo, la ...