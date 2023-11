Carne sintetica? No | grazie | Lollobrigida alla manifestazione Coldiretti

(Di venerdì 17 novembre 2023)è scesa in piazza, davanti a Palazzo Chigi, per protestare contro la "". Il ministro dell'Agricoltura Francescoha lasciato la Camera ed è arrivato davanti a Palazzo Chigi per portare il proprio supporto. Lungo il tragitto il ministro ha risposto alle domande dei cronisti: "Ho l'onore di rappresentare un ministro importante". Il ministro ha poi commentato il fatto avvenuto tra Ettore Prandini ed esponenti di +Europa. Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

coltivata, Cattaneo demolisce la legge Lollobrigida: 'Ecco da che cosa é nato l'inganno' La legge contro lacoltivata sta provocando il caos in Italia. Ieri è andato in scena lo scontro anche fisico tra il presidente della Coldiretti e gli esponenti di +Europa e sono volate spinte oltre a parole ...

Perché è sbagliato dire «carne sintetica» ed è autorizzata in altri Paesi del mondo Corriere della Sera

Carne coltivata, dalla Camera ok al divieto in Italia. Lite tra Prandini e Della Vedova Sky Tg24

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Il divieto per la carne coltivata è diventato legge. L'Aula della Camera ha approvato ieri, 16 novembre 2023, in via definitiva, con 159 sì, 53 no e 34 astenuti, il disegno di legge contro la carne co ...