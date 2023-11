Carne sintetica | la scienziata Elena Cattaneo e la legge nata da un volantino di Coldiretti

(Di venerdì 17 novembre 2023) La senatrice a vitacontro lasulla» (che in realtà è «coltivata»). Mentre fuori da Montecitorio è rissa tra il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova ed Ettore Prandini della, laconfuta le affermazioni del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e spiega che si tratta di unada un». Ovvero proprio quello della, già bollato come disinformazione all’epoca da Facebook. Undiffuso da un gruppo d’interesse e «senza fondamento scientifico», spiegaoggi su La Stampa. Che fa pensare che il nostro sia un paese con una «democrazia eterodiretta». I ...

"La battaglia si sposta in Europa". Carne sintetica - la sfida di Prandini

Carne sintetica - ok della Camera al divieto con 159 sì e 53 no. È legge

Carne sintetica : via libera definitivo al disegno di legge che vieta la carne coltivata

Carne sintetica - come si produce? Bistecche e filetti ?coltivati? partendo dalle cellule degli animali

La senatrice a vita Elena Cattaneo contro la legge sulla" (che in realtà è "coltivata" ). Mentre fuori da Montecitorio è rissa tra il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova ed Ettore Prandini della Coldiretti, la scienziata confuta le ...

Carne coltivata, dalla Camera ok al divieto in Italia. Lite tra Prandini e Della Vedova Sky Tg24

Carne sintetica, quasi rissa tra Coldiretti e Magi-Della Vedova - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

La Camera approva in via definitiva un disegno di legge contro la carne coltivata, scatenando uno scontro tra le opposizioni e il governo. Coldiretti e +Europa si scontrano davanti a Palazzo Chigi, co ...(Agenzia Vista) Roma, 16 novembre 2023 "Il divieto di commercializzazione della carne coltivata nel nostro Paese, imposto dal governo con un'apposita legge, è una grande bufala che nulla ha a che ...