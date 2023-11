Carne sintetica | il Codacons denuncia Magi e Della Vedova di +Europa | istigano a disobbedire alle leggi

La Camera vota la legge sgradita al Quirinale e a Bruxelles. Rissa sfiorata fra Prandini , Magi e Della Vedova di +Europa.

Carne coltivata, dalla Camera ok al divieto in Italia. Lite tra Prandini e Della Vedova Sky Tg24

Elena Cattaneo: "La legge sulla carne sintetica è nata da un volantino che manipola la realtà" L'HuffPost

Approvato in via definitiva dalla Camera il disegno di legge contro i prodotti alimentari creati in laboratorio e a tutela del Made in Italy ...La rissa sfiorata ieri tra i deputati di +Europa e il presidente Coldiretti Prandini finisce al vaglio della Procura di Roma ...