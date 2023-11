Carli tra campionato e mercato | “Questo gruppo può fare di più”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiOspite alla Giustino Fortunato, in occasione del PMI Day, Marcelloha avuto modo di parlare anche del Benevento, volgendo uno sguardo al futuro prossimo della Strega. Il direttore tecnico giallorosso ha fatto il punto della situazione, ammettendo di aspettarsi di più da alcuni componenti della rosa a disposizione di Matteo Andreoletti. Queste le parole del dirigente del Benevento. Giugliano – Chi fa sport e non ha piacere di vincere vuol dire che ha un’idea sbagliata di quello che sta facendo. Un pareggio non mi ha mai lasciato contento, se si va ad analizzare sono stati fatti degli errori ma sono state fatte anche tante cose buone. Il risultato condiziona sempre tutto, ma il pareggio non mi lascia soddisfatto mai però ho visto anche cose buone.– Quello che sarà non lo so, quello che so è che l’Avellino è ...