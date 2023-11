Caramelle per tosse e mal di gola | le preparo con limone | zenzero | cannella e chiodi di garofano

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 17 novembre 2023) . Nelle nostre pagine abbiamo già parlato ampiamente dei benefici dello, della, deidie del miele. In estrema sintesi, le due spezie hanno potere antinfiammatorio, analgesico e contengono antiossidanti utili a combattere i radicali liberi e i malanni lievi, idisono sedativi, il miele è notoriamente un antisettico del cavo orale e ha virtù emollienti. A ben guardare, allora, grazie al loro aiuto possiamo curare i malesseri stagionali come mal di, raffreddore,secca o grassa. Prepariamo questebalsamiche: oltre ad essere efficaci, sono buonissime! Ovviamente non si tratta di un medicinale vero e proprio, ma di un rimedio naturale utile ad alleviare i primi sintomi ...