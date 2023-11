Canottaggio | Panizza | “A Parigi per riscattare il quinto posto di Tokyo”

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Vorrei prendermi la rivincita dopo ildi2020. C’è tanto lavoro da fare per arrivare all’appuntamento nelle migliori condizioni possibile. È sicuramente il primo obiettivo che ho testa pensando al futuro“. Lo dice Andrea, uno dei protagonisti del quattro di coppia azzurro, che mette nel mirino le Olimpiadi di2024. Non soloperò, perchéha puntato il mirino anche sui Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026: “Voglio provare ad entrare nella Nazionale di bob con la speranza di partecipare all’Olimpiade Invernale di Milano-Cortina 2026. È uno sport che ho scoperto per caso e mi è piaciuto tantissimo sin dalla prima volta“. SportFace.

Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una me ...