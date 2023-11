Cancel culture contro Magellano | via il suo nome dall’astronomia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma, 17 nov – Ennesima pazzia in salsa woke e politicamente corretto. In questi giorni, negli Stati Uniti d’America, è partita una petizione da parte di un gruppo di astronomi guidato da Mia de los Reyes, dell’Amherst College in Massachusetts, che mette sotto accusa Ferdinando, famoso esploratore portoghese vissuto tra il XV° e XVI° secolo, per il suo fantomatico ruolo di “colonizzatore, schiavista ed assassino”. Nello specifico, la petizione pubblicata attraverso un articolo sulla rivista Physics richiede di cambiare ila galassie, telescopi e veicoli spaziali dedicati al navigatore. AstronomiQuesto gruppo di astronomi ha rivolto il proprio assurdo appello all’Unione astronomica internazionale(Iau), l’organizzazione che riunisce tutte le società astronomiche del mondo. ...