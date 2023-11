Campoli Monte Taburno si prepara al Natale | la Pro Loco punta sul mercatino enogastronomico

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il grande successo della 28° Sagra del Fagiolo ecco che la Pro’ ritorna per il weekend dell’Immacolata con ‘Tradizioni e Bollicine’ in programma nel magnifico scenario del centro storico didel! Il programma completo sarà ufficializzato nei prossimi giorni ma intanto la Pro’ terrà una riunione oggi, venerdì 17 novembre, alle ore 19:00, aperta a tutti gli espositori interessati a partecipare a queste tre magiche serate pre-natalizie per godere l’arrivo deltra buon cibo, musica e bollicine per brindare alle feste e al nuovo anno. Ci saranno stand enogastronomici, percorsi di degustazione a base di bollicine, dolci della ...