Campania | debito di un centesimo sul bollo auto | scatta fermo amministrativo

Il fatto Ilè legato al mancato pagamento del bollo auto, per l'anno 2019. Il legale ha raccontato quanto accaduto ad un suo cliente, in video, rivolgendosi alla Regionee al ...

L'episodio a Cava de'Tirreni, in provincia di Salerno. Il cittadino è assistito dall'avvocato Marco Pisapia.