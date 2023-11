Camici bianchi in rivolta | «Pensioni tagliate e fondi al privato convenzionato»

(Di venerdì 17 novembre 2023) Otto ore di sciopero oggi nella Sanità (tranne i servizi essenziali) per i lavoratori che aderiscono a Cgil e Uil: «La legge di bilancio riduce il valore del Fondo sanitario first appeared on il manifesto.

...da AstraRicerche per indagare il percepito e le aspettative di cittadini e medici italiani su un campione rappresentativo composto da 1.000 cittadini tra i 18 e 75 anni e da 300del ...

La fuga dei camici bianchi italiani (anche in Arabia Saudita) La Ragione

Sora – Tutto pronto per ‘Boys, girls e… camici bianchi’ (VIDEO) TG24.info

Totò De Matteis: «Dieci anni fa abbiamo faticato a reclutare 10 ragazzi, oggi per 20 posti si sono candidati in 150. L’80 per cento assunto in azienda. Il curatore Luca Stoppini «Nei giovani un ritrov ...Dopo la fuga dei camici bianchi dal reparto di Ortopedia e Traumatologia del “San Giovanni di Dio” di Agrigento la direzione generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento sta cercando in tu ...